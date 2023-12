Alleima AB Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Alleima war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 41,94, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Alleima-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Netzwerken zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Alleima in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Alleima-Aktie ein Durchschnitt von 55,17 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 76,1 SEK, was einem Unterschied von +37,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Alleima-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse der Alleima-Aktie.