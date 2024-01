Alleima AB Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Alleima-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt unterschiedliche Ratings basierend auf verschiedenen Faktoren. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +34,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +3,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Alleima-Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz wies eine erhöhte Aktivität auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zudem wurde eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führte. Damit erhielt Alleima insgesamt ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alleima-Aktie ergab weder überkaufte noch unterkaufte Titel, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage Basis führten zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Alleima.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt wurde auch das Anleger-Sentiment bewertet. Über Alleima wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigte größtenteils positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhielt Alleima auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.