Allegro.eu-Aktie: Im Vorfeld der neunen Zahlen handeln?

Allegro.eu-Aktionäre fiebern gebannt dem 30.03. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 4. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Allegro.eu-Aktie haben?

Die neue Geschäftsbilanz der Allegro.eu-Aktie lässt nicht mehr lange auf sich warten: In 1 Tagen will das an der Börse mit 27,34 Milliarden PLN bewertete Unternehmen sein neues Zahlenwerk vorzeigen. Die Spannung steigt sowohl bei Aktionären als auch bei Analysehäusern. Letztere haben im Konsens ein starkes Umsatzplus für das 4. Quartal veranschlagt – unter dem Strich 3,04 Milliarden PLN. Im Vorjahresvergleich steigerte sich der Umsatz somit um 89,69 Prozent. Ein Plus von 2,77 Prozent...