Allegro.eu Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allegro":

Die Anlegerstimmung gegenüber Allegroeu war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In der Diskussion in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, während keine negative Diskussion verzeichnet wurde. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Allegroeu daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) gilt die Aktie von Allegroeu als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Allegroeu-Aktie ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für RSI25. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Allegroeu-Aktie sowohl auf längerfristigerer als auch auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 31,57 PLN, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 29,82 PLN liegt. Der letzte Schlusskurs (30,14 PLN) liegt damit auf ähnlichem Niveau wie der längerfristige Durchschnitt, und nahe dem kurzfristigen Durchschnitt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufgewiesen hat, und die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Schwankungen zeigte. Daher wird Allegroeu insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt wird Allegroeu von der Redaktion sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf technische Aspekte als "Gut" bzw. "Neutral" bewertet.