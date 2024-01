Allegro.eu Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Allegroeu. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und das Anleger-Sentiment erhält insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Allegroeu in den vergangenen Monaten. Somit erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Allegroeu ein "Neutral"-Wert bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Allegroeu-Aktie auf kurze Sicht als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Für den etwas längerfristigen 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als neutral bewertet. Somit erhält Allegroeu eine "Schlecht"-Bewertung für den kurzfristigen RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Allegroeu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,88 PLN liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,83 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Allegroeu-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Allegroeu auf Basis der technischen Analyse.

