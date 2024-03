Allegro Microsystems Inc ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Allegro":

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz bei Allegro Microsystems in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Allegro Microsystems vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Allegro Microsystems, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 29,62 USD wird eine Entwicklung von 36,17 Prozent erwartet, mit einem mittleren Kursziel von 40,33 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Allegro Microsystems wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Stimmung. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Allegro Microsystems-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,99 USD. Der letzte Schlusskurs von 29,62 USD weicht somit um -12,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (29,26 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Allegro Microsystems-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.