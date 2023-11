Allegro Microsystems Inc Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Allegro Microsystems-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 38,81 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 27,33 USD, was einer Abweichung von -29,58 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,99 USD) übersteigt den aktuellen Schlusskurs um -5,73 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Allegro Microsystems-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Analyse von 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergibt, dass 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat ergibt sich aus den Kurszielen ein Durchschnitt von 38,2 USD, was einem potenziellen Anstieg um 39,77 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (27,33 USD) entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Allegro Microsystems. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Allegro Microsystems wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Allegro Microsystems als "Gut" angemessen bewertet.