Allegro Microsystems Inc Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Allegro Microsystems liegt bei 6,72 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,19 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie von Allegro Microsystems also als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Allegro Microsystems in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden sollte.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert positive Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt zwar eine starke Veränderung, aber die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Institutionelle Analysten haben Allegro Microsystems in den letzten 12 Monaten 4 mal als "Gut", 2 mal als "Neutral" und kein mal als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Auch die Prognose für den Kurs der Aktie von 30,85 USD auf 38,2 USD wird positiv eingeschätzt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive und "Gut"-Bewertung für Allegro Microsystems.