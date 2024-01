Allegro Microsystems Inc Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Allegro":

In den letzten Tagen war die Stimmung bezüglich Allegro Microsystems unter den Marktteilnehmern überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass an neun Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, ohne dass negative Aspekte erwähnt wurden. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Allegro Microsystems eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Allegro Microsystems-Aktie ergibt, dass das Wertpapier aktuell überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating für Allegro Microsystems.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Allegro Microsystems-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 38,2 USD, was ein Aufwärtspotential von 39,98 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Allegro Microsystems-Aktie bei 36,68 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 27,29 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 27,97 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.