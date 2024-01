Allegro Microsystems Inc Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Allegro Microsystems haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Allegro Microsystems in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Allegro Microsystems derzeit bei 37,13 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 30,27 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,48 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 28,04 USD, was einer Differenz von +7,95 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung, da 4 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Durchschnittskursziel der Analysten für die Allegro Microsystems liegt bei 38,2 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 26,2 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Allegro Microsystems-Aktie liegt bei 59, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Allegro Microsystems.