Allegro Microsystems Inc Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Allegro Microsystems wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur gering war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Allegro Microsystems liegt bei 76,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysten bewerten die Allegro Microsystems-Aktie derzeit als "Neutral". Aus den letzten zwölf Monaten ergibt sich eine Zusammensetzung von 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 33,76 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Allegro Microsystems-Aktie mit -20,8 Prozent Entfernung vom GD200 (33,51 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 29,24 USD und weist einen Abstand von -9,23 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Insgesamt erhält die Allegro Microsystems-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse.