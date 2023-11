Allegra Orthopaedics Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment für Allegra Medical bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Auswirkungen, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Allegra Medical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

In der technischen Analyse ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,06 AUD und ein aktueller Kurs von 0,056 AUD. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,05 AUD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Gesamtbewertung für Allegra Medical basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Allegra Medical-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Allegra Medical eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.