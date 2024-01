Allegra Orthopaedics Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Allegra Medical-Aktie bei 57,14, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Allegra Medical-Aktie überwiegend neutral sind. Insgesamt wird das Unternehmen daher als neutral eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Allegra Medical-Aktie eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Rückgang, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Allegra Medical-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung gering sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Allegra Medical sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als neutral bewertet wird.