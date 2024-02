Allegra Orthopaedics Aktie: Ist es das gewesen?

Bei der Analyse der Stimmung und des Buzzes in den sozialen Medien in Bezug auf Allegra Medical konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Allegra Medical-Aktie bei 0,029 AUD liegt, was einem Rückgang von 42 Prozent im Vergleich zum GD200 (0,05 AUD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,04 AUD, was einem Rückgang von 27,5 Prozent entspricht. Auch hier wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Bewertungsgrundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allegra Medical liegt bei 53,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien neutral sind, die technische Analyse jedoch auf einen schlechten Kursverlauf hindeutet. Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv bewertet.