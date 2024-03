Allego US tut es schon wieder?

Die Allego-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,85 USD 53,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 1,05 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Allego-Aktie. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen blieb ebenfalls unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allego-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die überwiegend positiven Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, tragen zu dieser positiven Einschätzung bei.