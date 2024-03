Die Allego US-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Allego wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage aktuell auf 35,38 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 57,68 Punkten im neutralen Bereich. Daher erhält Allego insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Allego haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die vermehrten positiven Meinungen und Themen der letzten Wochen führen ebenfalls zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allego-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,75 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,83 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,96 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Allego-Aktie auf Basis des RSI und der technischen Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet, während die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien positiv aufgenommen werden.