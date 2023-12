Allego US Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Allego-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,14 USD liegt, was eine Abweichung von -49,33 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,56 USD über dem aktuellen Kurs von 1,14 USD, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Allego zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,5 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 64,03 liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Allego eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und sechs negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen wurde bei Allego eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wird mit "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Allego daher in diesem Punkt eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Allego, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Stimmungsbildes und des RSI. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.