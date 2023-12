Allego US Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten vier Wochen gab es bei Allego wesentliche Veränderungen im Hinblick auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) für Allego auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 21,95, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,86 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.