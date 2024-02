Allego US Aktie: Schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Allego ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend negative Meinungen geäußert. Zudem hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Allego beschäftigt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Allego-Aktie bei 50 und 200 Tagen liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 1,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,98 USD liegt, was einer Abweichung von -48,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,15 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für Allego somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für Allego einen Wert von 63,59 an, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Allego wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Allego in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".