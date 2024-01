Allego US Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Allego-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 USD liegt, was einer Abweichung von -35,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1,4 USD, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Allego-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Allego-Aktie liegt bei 62 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,53) und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich also für die RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Allego.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigt sich ein langfristig eher negatives Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Allego in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".