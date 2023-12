Allego US Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Allego als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Allego-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,96 und ein Wert für den RSI25 von 52,53, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Allego diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Allego in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Allego-Aktie zeigt, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,1 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,35 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich für die Allego-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz, sowie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.