Allegion Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Stimmungs- und Buzzniveau in Bezug auf die Aktien von Allegion wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Nach eingehender Untersuchung zeigen sowohl die Beitragshäufigkeit als auch die Diskussionsintensität eine niedrigere Aktivität, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Allegion langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen waren 4 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 120,4 USD, was einer negativen Einschätzung entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Allegion ausgetauscht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen auf Basis großer historischer Datenmengen überwiegend Kaufsignale ergeben, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich zur Aktienperformance hat die Aktie von Allegion im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Allegion damit 234,43 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Bauprodukte" liegt die Aktie sogar 397,63 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Stimmung und eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Allegion.