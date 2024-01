Allegion Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Allegion in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Allegion lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit eher weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Allegion-Aktie waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Allegion, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 120,4 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -1,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (122,78 USD) fallen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Allegion also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Allegion liegt bei 81,5, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,74, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Allegion mit einer Rendite von 22,24 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2311,65 Prozent kommt, liegt Allegion mit 2289,41 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.