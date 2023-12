Allegion Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt wurde an 11 Tagen hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Allegion. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Konkret gab es 4 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Allegion-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 108,6 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 117,52 USD deutlich darüber (+8,21 Prozent Abweichung). Aufgrund dessen erhält Allegion eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 104 USD unter dem letzten Schlusskurs (+13 Prozent Abweichung). Auch hier wird der Allegion-Aktie ein "Gut"-Rating verliehen. Insgesamt ergibt sich für Allegion auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Allegion mit 0,41 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Bauprodukte"-Branche weist eine durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate von 14,13 Prozent auf, während Allegion mit 13,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Allegion-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 120,4 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Allegion eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

