Allegion Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Allegion liegt der RSI aktuell bei 53,46, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 36 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie geben. Bei Allegion hat sich die Stimmung in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Allegion 5 Analystenbewertungen, wovon 4 positiv, 1 neutral und keine negativ waren. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotenzial von 8,17 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie- und Bauprodukte-Sektor hat Allegion im letzten Jahr eine Rendite von 9,65 Prozent erzielt, was jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.