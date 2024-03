Allegion Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Allegion-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 130,85 USD lag, was einem Unterschied von +14,68 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 114,1 USD entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 126,6 USD liegt der Schlusskurs mit +3,36 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Allegion-Aktie. Mit einer Rendite von 9,65 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 198,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" und 338,46 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite der Branche "Bauprodukte". Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

Die Analyse des Relative Strength Index (kurz: RSI) ergibt für die Allegion-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (36) als auch der 25-Tage-RSI (44,76) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher für die Allegion-Aktie eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen, die zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führen.