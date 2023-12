Allegion Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Allegion ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter den Anlegern. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Aspekten rund um Allegion beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtsignal von "Gut" führt.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigte sich im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten bewerten die Allegion-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 0,74 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Allegion im letzten Jahr eine Rendite von 0,41 Prozent erzielt, was jedoch 142,99 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 236,16 Prozent, wobei Allegion aktuell 235,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.