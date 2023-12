Allegiant Travel Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Allegiant Travel eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Allegiant Travel daher eine "Gut"-Einschätzung von uns. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Gut".

Analysteneinschätzung: Langfristig betrachtet wird die Allegiant Travel-Aktie nach Meinung der Analysten die Einschätzung "Neutral" erhalten. Aktuell liegen insgesamt zwei positive, drei neutrale und keine negative Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Allegiant Travel. Das von den Analysten prognostizierte Kursziel für die Aktie liegt bei 93,4 USD, was einer potenziellen Performance von 11,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose geben wir der Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Allegiant Travel beträgt 3,07 Prozent und liegt damit 2,13 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Allegiant Travel ergibt sich ein RSI von 42,24 auf 7-Tage-Basis und 31,92 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Allegiant Travel-Wertpapier demnach positive Bewertungen in den genannten Bereichen.

Allegiant Travel kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allegiant Travel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allegiant Travel-Analyse.

Allegiant Travel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...