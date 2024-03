Allegiant Travel Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktie von Allegiant Travel wurde in den vergangenen Monaten von einer erhöhten Diskussionsintensität im Netz begleitet, was zu einer positiven Stimmungsänderung führte. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich. Im Branchenvergleich ergab sich jedoch eine Underperformance von -33,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Fluggesellschaften"-Branche, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Allegiant Travel mit 3 Prozent über dem Durchschnitt von 1,02 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -20,4 Prozent über dem GD200-Wert von 88,1 USD liegt und auch der GD50-Wert von 77,12 USD eine Abweichung von -9,06 Prozent aufweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.