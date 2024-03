Allegiant Travel Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Allegiant Travel liegt bei 36,36, was als neutral betrachtet wird, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt und aktuell bei 66 liegt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Allegiant Travel derzeit -4,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -16,63 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Allegiant Travel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als gut einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Allegiant Travel bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Allegiant Travel zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich Fluggesellschaften liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als gut bewertet wird.