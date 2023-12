Allegiant Gold Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Allegiant Gold weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,83 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Allegiant Gold eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die Anleger waren an drei Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -25 % aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.