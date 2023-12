Allegiant Gold Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Allegiant Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 21,88 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,45 Prozent, was bedeutet, dass Allegiant Gold aktuell 21,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Allegiant Gold von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Allegiant Gold in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Allegiant Gold mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,68 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.