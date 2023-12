Allegheny Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Ati hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Materialiensektor eine sehr starke Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 43,31 Prozent liegt Ati um mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,33 Prozent aufweist, übertrifft Ati diese um 28,98 Prozent. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Dividendenrendite von Ati liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 8273,88 Prozentpunkten bedeutet. Somit werden die Dividenden des Unternehmens als niedrig bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Ati aktuell als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 17,31 Punkte, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 49,83, was auf einen neutralen Zustand hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Ati mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,9 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei 93,96 liegt. Dies bedeutet, dass Ati deutlich unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.