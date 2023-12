Allegheny Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positive Diskussion über das Unternehmen Ati zu verzeichnen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Ati-Aktie abgegeben, alle mit einer "Gut"-Bewertung. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenratings beträgt 47,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ati bei 41,18 USD liegt, während die Aktie selbst bei 46,28 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +12,38 Prozent und zum GD50 von +10,48 Prozent.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Ati-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Ati-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".