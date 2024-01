Allegheny Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Ati-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 48,97, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ati.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 41,41 USD für die Ati-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,7 USD, was einer Abweichung von +3,12 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (42,95 USD) weist mit einer Abweichung von -0,58 Prozent einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurs auf. Daher wird die Ati-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit erhält Ati insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Ati mit einem Wert von 21,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 95 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Ati-Aktie von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten 4 "Gut"-Einstufungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem Durchschnitts-"Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 47,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11,83 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Ati von den Analysten ein "Gut"-Rating.