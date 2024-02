Allegheny Aktie: Jetzt aber!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Ati-Titel 1-mal die Bewertung "Gut", 0-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" verliehen. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ati. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 45,86 USD und erwarten auf dieser Basis eine Entwicklung von 17,75 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 54 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 15,12. Das bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Ati die Börse 15,12 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der momentan bei 77 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Ati-Aktie 41,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 45,86 USD liegt, was einer Abweichung von +9,35 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,73 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +7,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ati auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse aufeinander. Der RSI der Ati führt zu einer Einstufung als "Neutral", ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.