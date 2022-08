Alle Szenarien einpreisen

Angesichts der bleibend hohen Inflationsraten spüren wir alle den Kaufkraftverlust in immer mehr Bereichen. Das Sparen, Anlegen, Investieren und Spekulieren ist für die meisten Menschen zu einem Luxusproblem geworden. Völlig unbestritten, dass Vermögensaufbau und Altersvorsorge kontinuierlich über viele Jahre hinweg stattfinden müssen. Dennoch leben wir in Zeiten, in denen...