Allbirds Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse von Allbirds zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,11 USD liegt, was einer Abweichung von -10,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,93 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,11 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Allbirds mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Allbirds zeigt ein "Neutral"-Rating basierend auf den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale für die Aktie von Allbirds. Der RSI7 liegt bei 37,84, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 44,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Ranking auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.