Allbirds Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Allbirds zeigt der RSI7 aktuell 43,33 Punkte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 35,18 Punkten im neutralen Bereich. Daher erhält Allbirds in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Allbirds verschlechtert, daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Allbirds 1,2 USD, während die Aktie selbst bei 1,11 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -7,5 Prozent Distanz zum GD200. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Abstand von +18,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Allbirds in der technischen Analyse daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bislang liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Allbirds vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat wurden keine neuen Analystenupdates veröffentlicht. Somit erhält die Allbirds-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.