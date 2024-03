Allbirds Aktie: War das schon alles?

Die Diskussionen rund um die Aktie von Allbirds in den sozialen Medien deuten auf ein positives Stimmungsbild der Anleger hin. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen von den Anlegern als "gut" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) Werte neutral sind, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Allbirds verläuft bei 1,13 USD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist auf eine negative Entwicklung hin. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was insgesamt zu einer "guten" Bewertung führt. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Allbirds-Analyse vom 18.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Allbirds jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allbirds-Analyse.

Allbirds: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...