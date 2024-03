Allbirds Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Allbirds wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Allbirds liegt bei 45,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 49,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Allbirds derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,14 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,93 USD liegt, was einer Abweichung von -18,42 Prozent entspricht. Auch der GD50, der auf den vergangenen 50 Tagen basiert, zeigt eine Abweichung von -6,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Jedoch war in den letzten Tagen eine verstärkte negative Kommunikation über das Unternehmen Allbirds zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.