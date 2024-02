Allbirds Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Allbirds-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,16 USD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,928 USD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,07 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,27 Prozent). Daher wird die Allbirds-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Allbirds-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 53,26 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Allbirds.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Allbirds, mit insgesamt 11 positiven und drei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Allbirds in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungen mit einem "Gut" eingestuft.