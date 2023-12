Allbirds Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Allbirds-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, da sie sich um 11,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Aktie sich um 13,93 Prozent unter dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,64 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, beträgt 34,22 und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Allbirds-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des RSI.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Allbirds langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf einen negativen Trend hin, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Allbirds diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Allbirds insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.