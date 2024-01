Allbirds Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie der Allbirds wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft, wobei von insgesamt 18 Analysten 0 Bewertungen als gut und 1 als neutral bewertet wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,28 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Allbirds derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,19 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,28 USD) um +7,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1 USD, was einer Abweichung von +28 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen wurden besonders positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" bewertet. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Situation neutral ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren.