Allbirds Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für die Aktie von Allbirds haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für Allbirds. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse der Allbirds-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,16 USD. Der letzte Schlusskurs lag hingegen bei 0,928 USD, was einen Unterschied von -20 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,07 USD (-13,27 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In den sozialen Medien überwiegt grundsätzlich eine positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Allbirds. In den letzten Tagen gab es insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Allbirds eine "Gut"-Einschätzung. Die Anlegerstimmung wird insgesamt ebenfalls positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Allbirds-Aktie hat einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 53,26 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Allbirds.