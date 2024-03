Allarity Therapeutics Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Allarity Therapeutics ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Gespräche, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allarity Therapeutics-Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 98,7 Punkten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 66,08, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Sentiment-Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Allarity Therapeutics unterdurchschnittlich waren. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -81,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Allarity Therapeutics in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.