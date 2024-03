Allarity Therapeutics Aktie: Was für eine Niederlage!

Das Sentiment und der Buzz rund um Allarity Therapeutics wurden in einem längeren Zeitraum untersucht, um die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung zu bewerten. Diese Analyse ergab interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Allarity Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde genutzt, um zu beurteilen, ob die Allarity Therapeutics-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 81,94 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allarity Therapeutics daher für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Allarity Therapeutics aktuell bei 1,96 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,364 USD, was einen Abstand von -81,43 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -17,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".