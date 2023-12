Allarity Therapeutics Aktie: Füße still halten!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Allarity Therapeutics-Aktie wurden eingehend analysiert, um eine fundierte Einschätzung abzugeben. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Die Aktie zeigt interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Allarity Therapeutics-Aktie derzeit bei 14,42 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,551 USD, was einem Abstand von -96,18 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +0,18 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,63 Punkten, was bedeutet, dass die Allarity Therapeutics-Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 46,78, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Allarity Therapeutics-Aktie somit mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Aktie als eher neutral bewerten. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Allarity Therapeutics-Aktie gemischte Signale aufweist, mit einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität, einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und einer "Schlecht"-Einstufung gemäß des Relative Strength Index. Die Anleger-Stimmung hingegen wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

