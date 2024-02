Allarity Therapeutics Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die aktuelle Stimmung und das Sentiment der Anleger spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Allarity Therapeutics durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Bemerkungen positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Allarity Therapeutics diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Basierend auf diesen Erkenntnissen wird Allarity Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Allarity Therapeutics in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerückt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Über Allarity Therapeutics wurde in letzter Zeit weniger als üblich diskutiert, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Allarity Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 78, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Allarity Therapeutics zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Allarity Therapeutics-Aktie derzeit -16,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage beträgt -86,63 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.