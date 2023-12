Allane wird immer uninteressanter …

Der Finanzdienstleister Allane wird derzeit als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Straßen- und Schienenverkehr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 29,55, was einem Abstand von 13 Prozent zum Branchen-KGV von 26,19 entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Allane liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Allane-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,55 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 11,7 EUR, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Allane-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,31 Prozent erzielt, was 6,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 3,67 Prozent, wobei Allane aktuell 6,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.